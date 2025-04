Assita Kanko verhuist naar Middelkerke: "Dichter bij mijn familie, dichter bij moeder"

Enkele jaren geleden verhuisde Assita Kanko van de MR naar de N-VA en van Elsene naar Vilvoorde. Vorig jaar was Kanko van plan om haar mandaat als Europarlementariër te combineren met de burgemeesterssjerp. Ze zou tijdens de verkiezingen van oktober 2024 de lijst trekken.

Op die beslissing kwam Kanko in augustus vorig jaar terug. Het lijsttrekkerschap ging naar Jan Anciaux; Kanko duwde de lijst. Hoewel ze niet rechtstreeks verkozen was in de gemeenteraad, kwam Kanko er alsnog in de gemeenteraad terecht. Die positie geeft ze nu op omdat ze naar Middelkerke verhuist. "Mijn hart blijft in Vilvoorde" schrijft Kanko. "Maar de stad is met de nieuwe ploeg in goede handen".

Kanko verhuist naar de kust omdat haar moeder er woont. "Na enkele warme jaren in Vilvoorde – een stad waar we genoten hebben van ons huis, onze vrienden en de bloei van onze magnolia – verhuizen we deze zomer naar Middelkerke. Dichter bij mijn familie. Dichter bij mijn moeder", liet ze weten via X.