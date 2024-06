Bertrand Waucquez kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester van Kraainem

Voor de OCMW-raad in de faciliteitengemeente trekt huidig lid van het permanent OCMW-bureau Damien Filippi de lijst.

“Met een ‘non-political approach to politics’ neemt Kraainem-Unie al twaalf jaar deel aan het beleid van de gemeente,” klinkt het. Van 2012-2018 was dat in de oppositie, deze legislatuur in de meerderheid. De burgerbeweging maakt zich sterk zich uitsluitend op de belangen en het welzijn van de inwoners van Kraainem te focussen. “Daarom is er niet voor een kartel of voorakkoord gekozen”, klinkt het.