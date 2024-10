Bij verkiezingsbar Vinea in Lennik zit de sfeer er goed in. Bezoekers die eerst in gemeenteschool 't Rakkertje aan de overkant van de zaak hun stem uitbrachten, genieten er van een glas wijn of bubbels. De rust in het stemlokaal inspireerde de bezoekers tot het opstellen van een poll: hoeveel mensen zijn vandaag gaan stemmen?