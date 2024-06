Burgemeester Bonte (Vooruit) reageert op kartel Open Vld en cd&v: “Ook nu weer probeert men ons buitenspel te zetten”

“De aankondiging verrast mij hoegenaamd niet”, begint Bonte. “Al bij herhaling hebben we gehoord dat zowel cd&v als Open Vld moeilijkheden ervaren om voldoende kandidaten op hun lijst te krijgen. Ik ben absoluut voorstander van samenwerking in de politiek. Je moet je wel altijd de vraag stellen of de kiezer zich nog gaat herkennen in wat er gemaakt wordt. Als men blauw en oranje samenvoegt: ik weet niet welke kleur dat geeft. Of het herkenbaar is, zullen we moeten afwachten. Het blijft een merkwaardig gegeven dat de nationale voorzitter van cd&v een blauwe lijst duwt, want daar zal het vooral neerkomen.”

“Ik heb ook indicaties dat men achterliggende gesprekken voert en misschien ook al een akkoord heeft met oppositiepartij N-VA. In die zin sluit het aan bij wat je aanvoelt, met name dat dit toch wel een beetje een tegenzet is naar mij en mijn partij. Er is dus niks nieuws onder de zon. De voorbije twee legislaturen hebben zowel Open Vld, N-VA als cd&v geprobeerd om de progressieve partijen buitenspel te zetten. Ze hebben ook toen twee keer voorakkoorden gesloten en zelfs na de verkiezingen nog rare manoeuvres uitgehaald om ons in de hoek te zetten.” Bonte wil wel de continuïteit verzekeren tot oktober. “We werken goed samen in de huidige coalitie. Ik hoop dat dat zo blijft, want ik wil tot de laatste dag goed besturen. Dus dit zal voor mij geen verschil maken.“