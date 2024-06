Cd&v en Open Vld samen naar Vilvoordse kiezer: “Onze stad verdient beter"

In Vilvoorde trekken Open Vld en cd&v samen naar de kiezer. “Vilvoorde verdient beter. Er werden vorige legislatuur al mooie zaken verwezenlijkt, maar we moeten ambitieuzer durven zijn voor deze centrumstad. De uitdagingen worden er niet minder op. Om deze te tackelen, kijkt de Vilvoordenaar terecht naar haar bestuur. Met deze gezamenlijke lijst en de expliciete aankondiging van Jo De Ro als kandidaat-burgemeester willen we dan ook een antwoord bieden op de verwachtingen van de Vilvoordenaar”, klinkt het bij de partijen.

De ambitie van de lijst is dan ook glashelder: de burgemeesterssjerp binnenhalen en Vilvoorde uitbouwen tot een ambitieuze en veilige stad. “Deze realisaties deden we samen met het volledige college,” verduidelijkt kandidaat-burgemeester Jo De Ro. “We zijn onze coalitiepartners Vooruit en Groen daar ook zeker erkentelijk voor, maar we zien ook dat het tijd is om een andere weg in te slaan in Vilvoorde waarbij we meer centrumrechtse accenten willen leggen dan vandaag.”