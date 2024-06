CD&V, DVP en N-VA Pepingen trekken samen naar de kiezer als TEAM Pepingen

TEAM Pepingen bestaat uit een mix van nieuwe gezichten en leden met jaren politieke ervaring. Als gedeeld initiatief is TEAM Pepingen ervan overtuigd dat de inwoners beter verdienen dan de afgelopen legislatuur.

"De gezamenlijke oppositie was 6 jaar een sterk team. Samenwerken over partijgrenzen heen en elkaars mening respecteren, zijn onze troeven geweest. Daarom de nieuwe lokale beweging", zegt gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

TEAM Pepingen staat voor een verbindend project en gelooft in de kracht van mensen, transparantie en inspraak.

"We bundelen onze krachten en brengen verschillende achtergronden bij elkaar in de overtuiging dat we samen dingen in beweging krijgen. We kennen onze inwoners en hun zorgen", aldus gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.