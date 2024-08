CD&V en Open VLD vormen kartel in Machelen: “Krachtig centrumrechts alternatief bieden”

De samenwerking komt niet uit de lucht vallen. De voorbije weken kwam er vanwege Open VLD geen nieuws over verkiezingsdeelname en ook in buurgemeente Vilvoorde werd een identiek kartel gevormd. Beide partijen zaten bij het begin van deze legislatuur nog in de meerderheid maar zaten in de hoek waar de klappen vallen. CD&V viel helemaal uit mekaar na interne perikelen en in de nieuwe coalitie (N-VA met Samen Vooruit, red.) die na de onbestuurbaarheid werd gevormd, was ook geen plek meer voor Open VLD.

Nu bundelen beide partijen dus de krachten. “En daar zijn meerdere redenen voor”, geven Arnaud Croes en Kris Jacobs, voorzitters van respectievelijk CD&V en Open VLD, aan. “De uitstekende samenwerking tussen beide partijen, transparantie, sterke kandidaten en de resultaten van de verkiezingen in juni. Wij willen een krachtig, centrumrechts alternatief bieden aan de inwoners van Machelen en Diegem. Momenteel werken we aan de samenstelling van onze kandidatenlijst en zullen we spoedig meer informatie geven over onze kandidaten en ons gezamenlijke programma. »

De kartellijst zal aangevoerd worden door CD&V’er Veysel Top. "Ik ben zeer verheugd dat we samen met Open VLD een sterk team hebben gevormd. Samen hebben we een heldere en verbeterde visie voor Machelen-Diegem. De Vlaamse kiezer koos in juni voor een centrumrechtse verandering, en daar hebben we naar geluisterd door deze samenwerking aan te gaan."

"Ik kan dit alleen maar beamen”, vervolgt Kris Jacobs. “Bij de vorige verkiezingen was er in Machelen al gekozen voor een centrumrechts beleid. Dit werd jammer genoeg wegens de gekende omstandigheden weer ongedaan gemaakt. De laatste federale verkiezingen maken ook duidelijk dat dit over het hele land verwacht wordt. Verder is een verbeterde integratie in Machelen een belangrijk thema. Wel, dan kan men stellen dat de lijsttrekker, Veysel, hier het schoolvoorbeeld van is. Ons bestuur heeft dan ook unaniem beslist dat dit een sterke samenwerking is en ik zet als eerste bij Open VLD mijn schouders onder dit project."

In 2018 behaalde CD&V 7 zetels, Open VLD 2 zetels.