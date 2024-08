CD&V+ Meise brengt opvallende namen in stelling: Marie Behaeghe trekt lijst, Sonja Becq duwt

CD&V zetelt in Meise momenteel in de oppositie, maar wil daar na de komende gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober verandering in brengen. De partij, die als CD&V+ Meise naar de kiezer trekt, brengt nu Marie Behaeghe in stelling als lijsttrekker. Behaege is opgegroeid in Meise en was onder andere actief in de Chiro. Sinds 2022 is zij adjunct-woordvoerder van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi.

“We slaan de handen in elkaar en willen samen met een evenwichtige lijst vol gemotiveerde kandidaten het verschil te maken voor Meise”, zegt Marie Behaeghe. “Meise verdient meer ambitie. Dat is ook de slagzin waarmee CD&V+ Meise op 13 oktober naar de kiezer trekt. Het is nu of nooit. De tijd dringt, want sommige inwoners herkennen hun dorp stilaan niet meer.”

Gewezen schepen en OCMW-voorzitter Sonja Becq duwt de lijst. “Ik wil mij blijven engageren en er voluit voor gaan, maar ik vind het ook belangrijk dat jonge en nieuwe mensen de kans krijgen om het lokale beleid mee vorm te geven”, vertelt Sonja Becq. “Met ervaring binnen de ploeg en de frisse wind van enkele jonge en nieuwe gezichten op de lijst, is CD&V+ ervan overtuigd om daar het verschil te maken waar de inwoner van wakker ligt.”