De Bleeker stopt als voorzitter van Open Vld: "Mijn eigen keuze"

Met 56% van de stemmen wordt Eva De Bleeker uit Hoeilaart op 24 augustus van vorig jaar de nieuwe voorzitter van Open VLD. Na de verkiezingsnederlaag van juni moet ze de liberalen er weer bovenop krijgen en een nieuwe wind door Open VLD laten waaien. “We verliezen veel middelen door het slechte verkiezingsresultaat, dat moet de opportuniteit zijn om oude gewoonten en structuren fundamenteel in vraag te stellen”, klinkt het bij De Bleeker.

Als nieuwe voorzitter wil De Bleeker Open VLD volledig vernieuwen en daarbij een rechts-liberale koers varen. Ze wil met de partij ook terug naar de basis. “Samen met de traditioneel liberale achterban wil ik van de partij een authentieke en radicaal liberale partij maken”, klonk het bij de lancering van haar plannen in juli van vorig jaar.

Maar nadat ook de lokale verkiezingen in oktober een fiasco zijn en elke peiling blijft aangeven dat de liberale partij een zinkend schip is, beslist De Bleeker om een stap opzij te zetten. Een eigen beslissing, benadrukt ze. De Bleeker wil nu betrokken blijven bij de vernieuwing van Open VLD en zich focussen op het contact met lokale afdelingen. Ze blijft ook Vlaams parlementslid.