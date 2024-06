Definitieve Vlaamse en federale verkiezingsuitslagen kieskring Vlaams-Brabant

Vlaams parlement

N-VA (23,3 procent) is en blijft de grootste partij in Vlaams-Brabant. Vlaams Belang (17,5 procent) kon de ambitie om de grootste te worden niet waarmaken en blijft met 5,2 procent verschil de tweede grootste. In drie andere Vlaamse provincies is het Belang wel de grootste.

Vooruit 13,3 procent) klimt flink in onze provincie, terwijl cd&v vrij stabiel blijft (12,5 procent). Open VLD (12,2 procent) verliest zoals verwacht, maar minder fors dan in de rest van Vlaanderen (-3,4 procent). Groen krijgt flinke klappen en zakt tot 8,1 procent. Dat is even veel als PVDA dat flink opmars maakt.

Zetelverdeling

In zetels vertaalt dit zich in 5 zetels voor N-VA (-1), 4 voor Vlaams Belang (+1), 3 voor cd&v (=), Open VLD (=) en Vooruit (+1), 2 voor Groen (-&) en 1 voor PVDA (+1). De kleine of nieuwe partijen halen de kiesdrempel niet.

Voorkeursstemmen

Huidig Vlaams minister Ben Weyts (N-VA, Beersel) is de stemmenkampioen op Vlaams niveau. Hij kreeg net geen 33.500 stemmen achter zijn naam. Plaats twee is voor Gwendolyn Rutten (Open VLD, Aarschot) kreeg 23.752 keer het vertrouwen van de kiezer, Klaas Slootmans (Vlaams Belang, Beersel) 22.781. De top-5 wordt vervolledigd door Nadia Sminate (N-VA, Londerzeel) met 21.906 voorkeursstemmen en Bieke Verlinden (Vooruit, Leuven) met 19.588 stemmen.

Federaal parlement

Ook op federaal niveau blijft N-VA (25,5 procent) de grootste partij in onze provincie en laat ze het Vlaams Belang (16,7 procent) met een verschil van 8,5 procent op de tweede plaats staan. Ook hier een mooie winst voor Vooruit (13,7%), een status quo voor cd&v en verlies voor Open VLD (11,7 procent). PVDA en Groen zijn aan elkaar gewaagd met elke 8 procent van de stemmen, al betekent dat voor die eerste een flinke winst en voor Groen een flink verlies.

Zetelverdeling

Ook al blijft N-VA de grootste, de partij moet één zitje afgeven aan Vlaams Belang. 4 zetels voor N-VA (-1) en 3 voor Vlaams Belang (+1). Ook Open VLD moet het met een mandataris minder stellen en strandt op 2 zetels (-1). Cd&v blijft hangen op 2 zetels (=), Vooruit klimt tot 2 zetels (+1) en Groen moet een zetel afgeven aan PVDA dat zo zijn intrede maakt in het federaal parlement. Beide partijen stranden op 1 zetel.

Voorkeursstemmen

Kopman Theo Francken (N-VA, Lubbeek) is de onbetwiste stemmenkampioen. Met meer dan 68.600 voorkeursstemmen is hij alle anderen flink voor. Sammy Mahdi (cd&v, Vilvoorde) moet het doen met de helft zoveel voorkeursstemmen: 34.910. Op de derde plaats vinden we federaal Frank Vandenbroucke (Vooruit, Tervuren) met 32.642 voorkeursstemmen. Nieuwkomer Britt Huybrechts (Vlaams Belang, Leuven) kreeg 22.451 stemmen achter haar naam, Kristien Van Vaerenbergh (N-VA, Lennik) sluit de top-5 af met bijna 16.000 voorkeursstemmen.