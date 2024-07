'Dynamiek voor Overijse': nieuwe, kleurloze partij trekt naar gemeenteraadsverkiezingen

"We willen een alternatief bieden voor de traditionele partijen die al meer dan twintig jaar het beleid bepalen," klinkt het in een eerste persbericht. "Een alternatief dat zorgt voor een nieuwe dynamiek met concrete en realistische voorstellen. Er is nood aan een daadkrachtig en transparant bestuur, waar de burger centraal staat."

Investeren

Dynamiek voor Overijse pleit voor investeringen in een betere verkeersveiligheid en mobiliteit. Er moet ook nagedacht worden over modernere infrastructuur voor de sportverenigingen. "Alle sporten moeten aan bod komen," aldus de partij. In de komende weken zal hun lijst vorm krijgen.