Eddy Longeval trekt lijst Vlaams Belang in Sint-Pieters-Leeuw

Verder vervolledigen Diane Mees, Luc Nevens, Frederik Poels, Jozef De Camps, Hilde Lanckmans, Karel De Houwer en Guy De Nil de lijst van de eerste tien kandidaten. Opvallende kandidaat is dr. Georges Gillis uit Vlezenbeek die de lijst duwt. Over ambitie spreekt de Vlaams-nationale partij zich niet uit. “Het is niet het aantal zetels dat telt, maar het wegen op het beleid”, zegt Longeval. “Al hopen we, wanneer N-VA aan zet is, zij het Vlaams Belang mee aan boord neemt.”

De partij schuift enkele opvallende speerpunten naar voren. Zo wil het de politiepost op de Pepingsesteenweg verkopen om budget vrij te maken voor een nieuw bemand kantoor in Ruisbroek. “Andere speerpunten zijn een strikt voorrangsbeleid van sociale voorzieningen voor inwoners die een jarenlange band hebben met de gemeente, het installeren van een pendelbus op vrijdag tussen alle deelgemeente en het OCMW en gemeentehuis”, aldus Longeval.