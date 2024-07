Eva De Bleeker wil met Open Vld terug naar de basis: “Hun mening moet voorop staan”

Het plan van Eva De Bleeker richt zich op drie pijlers: een efficiënte basisstructuur voor de organisatie, een sterke participatie van de basis en een consequente lijn in basiswaarden. “We formuleren voortaan een scherpe, duidelijke liberale lijn, waar we aan vasthouden en duidelijk over communiceren met en naar onze basis. We voorzien een systematische liberale aftoetsing van beleidsvoorstellen. Over onze economische basiswaarden is er weinig discussie: economisch zijn we rechts met een slanke overheid en een begroting op orde. Ook op ethisch vlak zijn we eensgezind en zetten we individuele vrijheid steevast voorop”, zegt De Bleeker.

Maar Eva De Bleeker wil met Open Vld vooral terug naar de basis. Zo wil ze dat op vlak van migratie de partij meer oor moet hebben voor de ongerustheid bij een deel van de bevolking. “Tegelijkertijd ga ik echter niet mee in de populistische retoriek van extreme partijen om steeds verder naar rechts op te schuiven”, zegt De Bleeker. “Maar de mening van de basis moet voorop. Ik ben zelf een kind van de basis en heb alle niveaus van onze partij doorlopen. We moeten ook veel sterker inzetten op de doorstroming van het talent in onze rangen aan de basis. We mogen geen talent meer verloren laten gaan. Dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven.”

De campagne van De Bleeker is gestart met een terrasjestour in Gent om in gesprek te gaan met het middenveld, leden en niet-leden. “Het is zomer, niemand heeft zin om urenlang te filosoferen in muffe lokalen. Wie me kent, weet dat ik nooit nee zeg tegen een gezellige liberale babbel op een terras. Dat gaan we deze zomer dan ook volop doen”, aldus De Bleeker.