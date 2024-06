Franstalige en Nederlandstalige Rodenaren samen op lijst Accent 1640: “Historisch”

In Sint-Genesius-Rode is er bij de gemeenteraadsverkiezingen sinds jaar en dag een Vlaamse eenheidslijst. Zo was dat bij de vorige verkiezingen Engagement 1640. Vorige zomer is beslist om die beweging zonder N-VA voort te zetten, omdat de toekomstideeën te ver uit elkaar lagen. Opvolger Accent 1640 wil werken rond concrete zaken voor alle Rodenaren, zonder inmenging van nationale partijbelangen die geen rekening houden met de lokale noden. En opvallend, voor het eerst sinds lang staan Nederlandstalige en Franstalige inwoners op een gezamenlijke lijst.

“Sint-Genesius-Rode heeft immers geen nood aan Nederlandstalige stoepen, Franstalige fietspaden, liberale straatverlichting, christendemocratische verkeerslichten of socialistische wandelwegen”, klinkt het bij Accent 1640. “Wat wij willen zijn gemeenschappelijke infrastructuren voor iedereen. We gaan daarom voor praktische beslissingen die een antwoord bieden op de wensen van alle Rodenaren. We stellen daarom een programma voor met sterke accenten: groen en duurzaam, verkeer en veiligheid, sociaal, cultuur en sport.”

Accent 1640 is de nieuwe lokale beweging van onder meer schepen Anne Sobrie en gemeenteraadsleden Raf Stoffels, Jan Rombaut, Patrick De Cauwer, Roland Swalens en OCMW-raadsleden Jan Willems en Machteld Stoffels. “We bouwen daarvoor verder op onze ervaring en op de verwezenlijkingen van de voorbije jaren. We zetten deze lijn verder en breiden ze uit met nieuwe ideeën en voorstellen, die we vastleggen samen met geëngageerde Rodenaren uit alle lagen van de bevolking.”