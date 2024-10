Geen verrassing in Opwijk: N-VA en VIVO samen in zee

Johan Deleu is de afgelopen uren niet op zijn handen blijven zitten. De Opwijkse stemmenkampioen van N-VA koos ervoor de tweede grootste partij, samen1745 van Jeroen Eenens links te laten liggen. In plaats daarvan dienen N-VA en VIVO samen een akte van voordracht in. N-VA levert drie schepenen, namelijk Wouter Van Driessche, Jan Couck en Els Van Buggenhout.

Voor VIVO nemen lijsttrekker Evelien Beeckman en Peter Beerens een schepenambt op zich. Zo kan de huidige legislatuur verder werken. Al moet de meerderheidscoalitie het met drie zetels minder doen dan voordien. De liberalen verliezen 11,1 procent, wat neerkomt op een halvering van het aantal zetels. Opvallend is dat oud-burgemeester Albert Beerens meer voorkeurstemmen heeft dan Evelien Beeckman.

De oppositiepartij samen1745 is de sterkste stijger van de kiesdag. De coalitie van cd&v en de progressieve lijst Inzet, verovert acht zetels in de gemeenteraad. bestuur. "Met 32% van de stemmen hadden we op zijn minst op een gesprek gehoopt met N-VA," klinkt het bij samen1745, "jammer genoeg is zelfs dat er niet geweest. Een gebrek aan fatsoen en respect voor de kiezer."