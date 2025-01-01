Gemeenteraadslid en ex-parlementslid Sonja Becq geeft na 25 jaar gemeentepolitiek de fakkel door: “Opvolging is verzekerd”

“Ik wilde afscheid kunnen nemen, wetend dat de opvolging verzekerd is”, zegt Sonja Becq (67). “Met onze bestuursploeg onder leiding van Geert Cleymans en met Marie Behaeghe als schepen, Ingrid De Bondt en Peter Calluy in de gemeenteraad, en Ann Van Dievoet in het OCMW, ben ik daar heel gerust in.”

Sonja Becq was lokaal actief als gemeenteraadslid zowel in de meerderheid als in de oppositie, als schepen en als OCMW-voorzitter. “Elke periode had zijn eigen charme en tegenslagen”, vertelt Becq. “Maar in elke periode vond ik het belangrijk om dossiers goed te lezen en voor te bereiden om met kennis van zaken te kunnen tussenkomen. Mijn leidraad: iedereen kansen geven en op dezelfde wijze behandelen, rechtvaardig zijn en zorgen voor het belang van onze lokale gemeenschap.”

Sonja Becq was als OCMW-voorzitter de motor achter de bouw van de serviceflats, de uitbouw van het lokaal dienstencentrum en vrijwilligerswerking, het experiment rond dagverzorging en kinderopvang. Als schepen zorgde zij onder andere voor de bouw van een woningproject naast het OCMW, waarbij voorrang gegeven moest worden aan inwoners van de gemeente.

Bang van het zwart gat heeft Becq niet. “Neen, ik val morgen niet in een zwart gat”, verzekert Sonja Becq. “Spelen en zorgen voor onze zeven kleinkinderen, muziek en een aantal vrijwillige engagementen zoals het algemeen voorzitterschap van Samana, de vereniging voor chronisch zieken, vullen de agenda meer dan behoorlijk. Ik blijf ook geëngageerd binnen onze CD&V.”

Opvolger Peter Galluy

Peter Galluy uit Sint-Brixius-Rode volgt Sonja Becq nu in de gemeenteraad op. “Mijn aandacht gaat onder andere uit naar het ondersteunen van verenigingen, jeugdbewegingen en lokale handelaars. Ook veilige en goed onderhouden voet- en fietspaden en wegen en betaalbaar wonen vind ik belangrijk. Net zoals een hechte gezellige gemeenschap die aan iedereen ontwikkelingskansen op vlak van onderwijs, sport en cultuur biedt.”