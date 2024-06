Gewezen burgemeester van Londerzeel Lieve Eeckelaers (80) overleden

Lieve Eeckelaers studeerde politieke en sociale wetenschappen en werkte in de landelijke beweging wanneer ze debuteerde op de CVP-provincielijst in 1974. In ‘76 werd ze tot gemeenteraadslid in Londerzeel verkozen. In ’86 volgde ze de overleden Jan De Buyser op als schepen en een jaar later werd ze burgemeester. Maar in 1994 moet Lieve Eeckelaers als aftredend burgemeester van Londerzeel en lijsttrekker van de CVP, de sjerp afstaan aan partijgenoot Jozef De Borger, die meer voorkeurstemmen haalde. Lieve Eeckelaers werd toen provinciaal gedeputeerde.

Uiteindelijk nam ze in 2000 afscheid van de politiek. Jozef De Borger herinnert haar als “een politica die een zeer grote voorvechter was voor vrouwenrechten in de politiek.” In De Standaard liet ze in 2000 het volgende optekenen: “Er zijn momenten dat ik denk: was het allemaal de moeite waard? 25 jaar inzet voor de partij en dan dit... Maar ik heb veel kansen gekregen, veel kunnen verwezenlijken en uiteindelijk overheerst een gevoel van dankbaarheid.” De begrafenisplechtigheid van Lieve Eeckelaers vindt nu woensdag 26 juni om 10 uur plaats in de Sint-Kristoffelkerk in Londerzeel.