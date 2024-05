Groen: "Beter openbaar vervoer en socialer klimaatplan"

Slecht weer of niet, er wordt volop campagne gevoerd in aanloop naar de verkiezingen van 9 juni. Dan trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. In onze regio trekt Vilvoordenaar Aimen Horch de Vlaamse lijst voor Groen. Hij wil in Halle-Vilvoorde vooral inzetten op het ontlasten van drukke verkeersaders, fors investeren in openbaar vervoer en een social klimaatplan dat voor iedereen toegankelijk is.