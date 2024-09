Groen wil eigen koers blijven varen in Zemst, Joeri Van den Brande trekt lijst

Groen behaalde bij de vorige verkiezingen twee zetels en vormde samen met N-VA, Vlam en Vooruit de voorbije legislatuur de meerderheid in Zemst. Naast vele oude bekenden staan op de lijst twaalf nieuwkomers. “Ik ben enorm blij dat we zo een gevarieerde lijst met geëngageerde mensen hebben, van alle leeftijden, een mix van oude en nieuwe gezichten,” zegt voorzitter Jurgen Schoevaerts. “Vooral ook mensen die niet gepokt en gemazeld zijn in de politiek, maar wel in dit specifieke, Zemstse project geloven. Dat is de kracht van onze lijst.”

Door het samengaan van verschillende partijen ontstonden in Zemst twee grote blokken: Iedereen Zemst en Team Burgemeester. Groen blijft z’n eigen koers varen, met een eigen lijst. “Zo kunnen we 27 kandidaten lanceren die onze partij als progressieve ideeënpartij een duidelijk gezicht geven”, zegt schepen Joeri Van den Brande. “Het gaat er immers niet om wie burgemeester wordt, maar wel hoe we de komende jaren Zemst verder willen vormgeven.”