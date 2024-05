Hoe presteerden onze mandatarissen de voorbije legislatuur (cd&v)?

Peter Van Rompuy - Beersel

Peter Van Rompuy (44) is sinds 2012 Vlaams parlementslid. Als zoon van Herman Van Rompuy is hij politiek gepokt en gemazeld. De fractieleider van de christendemocraten dwingt respect af over de partijgrenzen heen af, waardoor hij zich ontpopt tot dealmaker, onder meer rond het stikstofakkoord.