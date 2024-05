Hoe presteerden onze mandatarissen de voorbije legislatuur (N-VA)?

Als minister van de Vlaamse Rand voorzag hij de regio van duizenden bomen. De boomplantacties waren op een bepaald moment niet meer bij te houden voor onze redactie. Hij stond ook zij aan zij met de burgemeesters in de Rand en riep zelfs een belangenconflict in tegen de verschuiving van de vliegroutes. Weyts redde jeugdhuis Animoro in Sint-Genesius-Rode door er een smak geld uit het Vlaamse Randfonds tegenaan te smijten. Met dat fonds wordt ook de atletiekpiste in Huizingen gerenoveerd. Tegenstanders zeggen dat hij beter zou investeren in echte problemen in de Rand, zoals betaalbaar wonen, integratie en mobiliteit.

Als minister van Sport bevinden zijn grootste verwezenlijkingen zich in Hofstade. Daar komt een groot zwembadcomplex, is al een skatehal en wordt er geïnvesteerd in het Sport Vlaanderen-domein.