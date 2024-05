Hoe presteerden onze mandatarissen de voorbije legislatuur (Vooruit)?

Katia Segers - Liedekerke

Katia Segers (56) zetelt sinds 2014 in het Vlaams parlement en houdt zich bezig met media en cultuur, domeinen waar ze als professor in de communicatiewetenschappen de nodige expertise over heeft. Segers kent haar dossiers. Twee jaar geleden verlegde ze haar focus ook naar het lokale niveau, ze werd toen schepen in Liedekerke.