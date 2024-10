Jef Vanderoost (Denk Dilbeek): “N-VA en Blauw weigeren verdere gesprekken voor coalitie”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam het oppositiekartel Denk Dilbeek als winnaar uit de bus. De lijst haalde tien zetels en mag dus als eerste een coalitie proberen op de been te brengen. “De voorbije week werden de mogelijke coalitiepartners N-VA en Blauw Dilbeek uitgenodigd voor verkennende gesprekken. N-VA liet maandag al weten dat zij niet bereid zijn concrete inhoudelijke gesprekken te voeren. Blauw voerde wel een eerste gesprek, maar liet vandaag ook weten een voortzetting van de huidige coalitie te verkiezen en dus de gesprekken te willen stopzetten”, zegt Vanderoost.

De Dilbeekse kiezer gaf volgens Vanderoost een duidelijk signaal voor verandering. “De huidige meerderheid verloor drie zetels in de gemeenteraad. “Maar geen van beide partijen blijkt dus bereid om echt te onderhandelen over een inhoudelijk programma om onze gemeente de toekomst in te loodsen”, zegt Vanderoost. “Zo wordt de kans gemist om een frisse wind te laten waaien in onze gemeente en met een jonge ploeg te werken aan een verbonden en warme gemeente dicht bij onze inwoners.”

Denk Dilbeek houdt in beraad welke stappen de volgende dagen nog gezet worden. “Maar alles wijst erop dat de huidige meerderheid, ondanks het signaal van de kiezer, haar koude beleid wil verderzetten. Vele kiezers zullen zich vandaag afvragen waarom ze op 13 oktober naar de stembus gingen. Een pijnlijke vaststelling in een gemeente waar de opkomstplicht zeer laag was”, aldus Vanderoost.

Blauw Dilbeek: “Twijfels over cohesie binnen Denk Dilbeek”

Blauw Dilbeek bevestigt dat het de gesprekken met Denk Dilbeek staakt. “We willen de onderhandelaars bedanken voor hun vertrouwen, maar we vinden essentiële punten van ons programma niet terug in dat van Denk Dilbeek. Bovendien hebben we twijfels over de cohesie binnen de partij. Denk Dilbeek blijft een erg uiteenlopend amalgaam van oppositiepartijen, bijeengebracht met als enig doel de meerderheid te doorbreken. Met een nipte meerderheid van 18 op 35 zetels is er weinig zekerheid over de toekomstige cohesie in het bestuur van de gemeente", klinkt het bij de Dilbeekse liberalen.