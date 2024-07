Joris Verspecht lijsttrekker Pro Merchtem: “Meer inspraak voor de burger”

Pro Merchtem was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 dé verrassing van de verkiezingen. Vanuit het niets haalde de lijst liefst zeven zetels en bijna een kwart van de stemmen. Maar Pro Merchtem werd uit de coalitie geweerd en belandde op de oppositiebanken. Gemeenteraadslid Joris Verspecht is al 25 jaar politiek actief, maar wordt nu voor het eerst lijsttrekker.

“De burgerbeweging Pro Merchtem vindt zijn inspiratie in het Engelse stadje Frome”, zegt Joris Verspecht. “Daar is er een vergelijkbare beweging die met succes de lokale politiek heeft veranderd.Ze hebben een model ontwikkeld dat gebaseerd is op meer inspraak voor burgers, grotere transparantie en het beperken van de macht van traditionele politici.”

Als lijstduwer presenteert Pro Merchtem met Christophe Van Campenhout een bekende naam in de gemeente. Hij is geboren en getogen in Merchtem, zet zich in voor heel wat initiatieven in de gemeente en is de helft van het Merchtemse DJ-duo The Knightriders.