Kris Poelaert wint Pajottegem voor zich

In Pajottegem was de vraag van de dag hoe de kiezer de fusie had verteerd. "We zullen wel zien wat het wordt," klonk het vanmorgen bij Kris Poelaert. Na de verkiezingen van 2018 behaalde cd&v in zowel Galmaarden, Gooik als Herne een absolute meerderheid. Toch was er vanmorgen sprake van enige bezorgdheid. "Niemand geeft graag zijn idinetiteit op," zei de uittredende burgemeester van Herne. De weinige twijfel die er vanmorgen nog was, verdween als sneeuw voor de zon zodra de resultaten begonnen binnen te lopen.

Poelaerts partij behaalt uiteindelijk een absolute meerderheid in de jongste gemeente van de regio. Poelaert zelf zal onbetwist de eerste burgemeester van Pajottegem worden. N-VA haalt 5 zetels binnen, Vlaams Belang 2. Groen en Gemeentebelangen blijven zonder zetels achter.