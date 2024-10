Kurt Ryon blaast tegenstand weg in Steenokkerzeel: “Enorm fier op resultaat"”

Klaver-NVA zit al 12 jaar in het gemeentebestuur in Steenokkerzeel, waarvan zes jaar met een absolute meerderheid. “We zijn enorm fier en trots op deze uitkomst, wat het resultaat is van zes jaar goed beleid en een grote blijk van vertrouwen vanuit de inwoners”, zegt Ryon in een eerste reactie. “Vanaf morgen gaan wij weer vol goesting en enthousiasme werken aan onze mooie, bruisende, Vlaamse en landelijke gemeente.”

Vlam 1820 haalt in Steenokkerzeel drie zetels binnen, Vooruit twee zetels en CD&V een zetel.