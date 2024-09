Lijsttrekker Conny Moons (LWD)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Als schepen was ik het niet eens met de manier waarop onze toenmalige burgemeester zijn college aanstuurde en nog minder met het door hem gevoerde beleid. Dat was vooral gekenmerkt door een gebrek aan lange termijnvisie en het vlot uitdelen van subsidies zonder dat daar een engagement of een te behalen doelstelling tegenover stond. Van start gaan met een eigen burgerbeweging was bijgevolg mijn beste optie.”

Waar staat je lijst voor?

“LWD (Londerzeel Warm & Dynamisch) is geen politieke partij, maar een beweging van en voor Londerzeel en zijn bevolking. Wij willen in de eerste plaats op een correcte en transparante manier aan politiek doen. LWD staat voor een sterke toekomstvisie, voor overleg, betrokkenheid en transparantie, voor het belang van de burger, degelijkheid en no nonsense. Inhoudelijk gaat LWD voor duurzaamheid, voor een sterk lokaal economisch weefsel waarin zowel winkels, als horeca en KMO hun plaats hebben en kunnen groeien, voor een degelijke gemeentelijke dienstverlening en een kwalitatieve en goed onderhouden infrastructuur. We staan ook voor een groene gemeente, waarin ook de landbouw zijn plaats heeft, een evenwichtige ruimtelijke ordening die beantwoordt aan de noden van vandaag. Een breed cultureel- en vrijetijdsaanbod, ook voor jongeren, dat de nodige ondersteuning krijgt vanuit de gemeente vinden we belangrijk en last but not least: een goed uitgebouwde sociale infrastructuur en dienstverlening, voor jong en oud, met bijzondere aandacht voor ouderenzorg, onderwijs en een kwalitatieve integratie van nieuwe inwoners.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het gemeentebeleid is wat het dichtst bij de burger staat en wat voor hem of haar ook de meest directe impact heeft. Daarom heeft iedereen er belang bij om te gaan stemmen en die lijst of die mensen aan te vinken waarvan ze menen dat ze over de visie en de kwaliteit beschikken om hun gemeente sterker, beter en mooier te maken!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Deze meerderheid onder leiding van LWD heeft heel wat gerealiseerd: Het terugdringen van de schuldenlast met 12 mio euro is een belangrijke prestatie. De dienst Samenleving die de integratie van nieuwe inwoners, veiligheid, buurtwerking coördineert. Het RUP Woonlagen en de snelle ontwikkeling van de groene woonerven Vieremeuleke & Egmont. De herlocalisatie van de brandweer vanuit het dorpscentrum naar het groene en duurzame bedrijvenpark Stone. Het doortrekken van de Steenstraat zodat het centrum ontlast wordt van vrachtverkeer naar Kapelle-op-den-Bos. Het afronden van de plannen voor een cultuurcampus mét bibliotheek en een multifunctionele ruimte. De opstart van een samenwerkingstraject tussen bepaalde Londerzeelse voetbalclubs en de visie rond de samenwerking van verenigingen. De ontharding en vergroening van een deel van de Ursulinenstraat, nu Schoolstraat, en Heldenplein. Nieuwe fietsvriendelijke herbestrating van Steenhuffeldorp en Centrum Londerzeel. De opening van 3 hondenspeelweides. Ons klimaatactieplan, met de focus op ontharding, tuinrangers, energiecoöperatie, laadpunten. De voor de regio tamelijk unieke Londerzeelse vrijwilligersbeurs met het digitale platform. De modernisering van alle serviceflats. De opening van een Londerzeels Huis van het Kind. De lancering van de buurtbus. De promotie en popularisering van de Londerzeelse kadobon. Het brownfieldproject bedrijventerrein Sarens om het rijp te maken voor herbestemming,…”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het huidige beleid heeft zeker werkpunten, maar in grote lijnen en ondanks de belangrijke inspanning om de zware schuldenlast uit de 4 vorige legislaturen terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau, werden heel wat belangrijke nieuwe projecten gerealiseerd of in de steigers gezet.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Natuurlijk is er nog werk aan de winkel en daar gaat ook het LWD-plan over, maar de fundamenten zijn gelegd: de verhuizing van de brandweer en de omvorming van de oude kazerne naar een cultuurcampus moet in de komende 6 jaar zijn beslag krijgen, zoals ook de realisatie van voldoende parkeerruimte naast de serviceflats. Ook de versterking van ons horeca-aanbod, de vergroening, het verder verantwoordelijk stellen van NMBS/Infrabel inzake de stationsomgevingen, de verdere uitvoering van het integraal mobiliteitsplan en de heraanleg van het kruispunt Steenhuffelstraat-Zwaluwstraat en de Kerkhofstraat zijn werven waarvan de krijtlijnen al vastliggen, maar die in de komende 6 jaar moeten worden gerealiseerd.”