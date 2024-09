Lijsttrekker Eddy Longeval (Vlaams Belang)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik engageer me uit idealisme. Bovendien heb ik heel wat ervaring. Sinds 2006 zetel ik in de gemeenteraad. Deze campagne geef ik jonge kandidaten de kans om zich voor te bereiden om later de fakkel van me over te nemen. In onze top drie staan twee jongeren.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij staan voor veiligheid. Daarom willen we extra politiekantoor in Ruisbroek. Ook streven we naar verbondenheid tussen de deelgemeenten. Een pendelbus kan daarbij helpen. Netheid dragen we hoog in het vaandel. Een gratis containerpark en gratis grofhuisvuilophaling zijn voor ons geen taboe. Wat sociale voorzieningen betreffen, staat het Vlaams Belang voor een Onze-mensen-eerstbeleid.” ** Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?**

“Het is de enige mogelijkheid om te laten weten of je al dan niet akkoord gaat met het gevoerde beleid.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Dat de nieuwe gemeentelijke infrastructuur (het sportcomplex annex bieb, dienstencentrum,..) multifunctioneel is, kreeg onze goedkeuring op de gemeenteraad.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De totale verwaarlozing van het Vlaams karakter, de onmacht tegen de sluikstortproblematiek en het negeren van de stijgende criminaliteit zijn voor mij de minpunten van het huidige beleid.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“De nutteloze politiepost aan de Pepingensesteenweg moet onmiddellijk worden verkocht en de mogelijkheid om een politiekantoor te openen in Ruisbroek moet worden onderzocht. Het nieuwe bestuur moet een kosten-batenanalyse van de hervormingen inzake afvalbeleid maken. Tot slot, roep ik op om rondetafelgesprekken voor betere sociale huisvesting te organiseren.”