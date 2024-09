Lijsttrekker Elisabeth de Foestraets (MR-Defi-IND)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik ben de enige schepen van onze MR-Défi-IND-groep die zich opnieuw kandidaat stelt.”

Waar staat je lijst voor?

“We zijn een tweetalige en multiculturele lijst.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Omdat de prioriteiten in het beleid moeten veranderen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Positief is dat een aantal straten en voetpaden werd gerenoveerd. Ook de aanleg van nieuwe fietspaden vind ik positief. Het nieuwe ontmoetingscentrum Octopus is eveneens een mooie verwezenlijking. Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor bouwlagen en de herinrichting bepaalde parken, vind ik ook een goede zaak.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De budgettaire reserves van de gemeente zijn verslechterd. Ook is de bevolking te weinig betrokken bij de gemeentelijke beslissingen en is er te weinig gemeentelijke personeel. Het kader is verre van compleet. Daardoor is er onvoldoende onderhoud van parken en boert de openbare netheid achteruit. Ten slotte vind ik dat er te weinig politie op straat te zien is, hoewel korps voltallig is.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Eerst en vooral moeten we streven naar een budgettair evenwicht, zonder dat we de belastingen te verhogen. We moeten opnieuw budgettaire reserves inbouwen.”