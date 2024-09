Lijsttrekker Quinten Vanheuverzwyn (PVDA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik heb samen met enkele vrienden PVDA Asse opgericht. Nu, 8 jaar later, is het tijd om door te breken. Dat zal nodig zijn. Het is echt tijd om het gemeentebestuur in Asse wakker te schudden rond de woonprijzen en de verkeersproblematiek.”

Waar staat je lijst voor?

“PVDA schuift sociale oplossingen naar voor. Een betaalbare woning vinden in Asse is moeilijk. Gemiddeld betaal je 400.000 euro om een huis te kopen en 860 euro om een appartement te huren. Wie kan dat nog betalen? Wij willen de macht van de projectontwikkelaars in Asse breken en zorgen voor meer betaalbare en sociale woningen.

Daarnaast bezwijkt onze gemeente onder de files. Enkel kwalitatief en veilig openbaar vervoer lost dat probleem op. Naast bijkomende treinen en bussen richting Brussel stellen we een 'randbus' voor. Die buslijn verbindt de gemeenten in de Rand met elkaar, zodat je niet steeds langs Brussel moet.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Wij denken dat het belangrijk is de huidige traditionele partijen in Asse te tonen dat het op deze manier niet verder kan. De deelgemeenten worden al te vaak vergeten in het beleid, veel kleine zelfstandigen gaan failliet en er is weinig leven in onze gemeente. Dat willen we met de PVDA aanpakken.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De bouw van ’t Gezel in Zellik komt 10 jaar te laat, maar is wel een goede zaak voor de inwoners van Zellik. Daarnaast ben ik persoonlijk ook een grote fan van de fietssnelweg.”

**Wat zijn de minpunten van het huidige beleid? **

“Er zijn er wel wat. Voor ons zijn het woonbeleid, het verkeer, het gebrek aan leven en te weinig visie voor de jeugd en ouderen in onze gemeente de minpunten.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het woonbeleid.”