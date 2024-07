Luk Raekelboom (Vlaams Belang) stapt uit lokale politiek: "Dreigementen om coalitie op te blazen"

De lijst Vernieuwing werd in 2011 opgericht door huidig burgemeester Bart Laeremans en bestond uit leden van Vlaams Belang en onafhankelijken. In 2018 waren er bijna uitsluitend nog onafhankelijken. Luk Raekelboom was toen de enige met nationale politieke wortels en geraakte voor de derde opeenvolgende keer vlot verkozen. Raekelboom had toen nog een band met de nationale partijpolitiek.

Nu komt hij niet meer op. N-VA en cd&v zouden druk gezet hebben op Vernieuwing om Raekelboom niet meer aan boord te halen. “Er werd zelfs gedreigd om de huidige coalitie op te blazen,” zegt Raekelboom. “Hun eisen om mijn werk op te zeggen (Raekelboom werkt voor Vlaams Belang) is een brug te ver. Ik heb mij altijd loyaal tegenover de meerderheid opgesteld.”

Volgens Raekelboom is Vernieuwing door de knieën gegaan voor de eis van N-VA en cd&v om de coalitie niet in gevaar te brengen. Hij ziet af van het idee om met een Vlaams Belang-lijst op te komen in Grimbergen. “Ik wil niet de oorzaak zijn van een verdeling van de centrumrechtse stemmen. Dat zou de linkse kartellijst van Groen en Vooruit versterken en voor onze gemeente een achteruitgang zijn.”

Raekelboom zal in oktober kandidaat zijn op de Vlaams Belang-lijst voor de provincieraadsverkiezingen.