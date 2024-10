Michel Vanderhasselt: "Afschaffing stemplicht was domme keuze"

In Ternat is 60 tot 70 procent van de kiezers komen opdagen in de kiesbureaus. Een slechte zaak vindt burgemeester Michel Vanderhasselt. “Laat het duidelijk zijn, twee keer op een jaar gaan stemmen is duidelijk te veel voor de kiezer. De politiek heeft een domme keuze gemaakt om de stemplicht af te schaffen. We hebben zo gevochten voor stemrecht, dit is een trieste dag voor de democratie.”