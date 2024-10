"Minder lange wachtrijen dan gewoonlijk" en paar kleine problemen

In heel Vlaanderen zijn de 6.122 stembureaus geopend. In het totaal zijn er bijna 5 miljoen Vlaamse stemgerechtigden die vandaag hun stem mogen uitbrengen. Nu de stemplicht is afgeschaft, is het afwachten op de opkomstgraad. Onze reporter in Dilbeek vindt alvast dat er minder lange wachtrijen dan gebruikelijk zijn.