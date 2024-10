N-VA en cd&v slaan handen in elkaar in Halle: "Een nieuwe wind laten waaien"

N-VA en cd&v hebben elkaar gevonden in Halle. "We gaan met een verjongd schepencollege aan de slag om Halle een nieuw elan te geven", zegt Eva Demesmaeker, die burgemeester wordt. "Onze programma's hebben een grote gemeenschappelijke deler. Dat biedt stabiliteit voor de komende zes jaar. De kiezer gaf de N-VA het initiatiefrecht en we hebben hiervan gebruik gemaakt om te kiezen voor een innovatief, Vlaams en centrumrechts beleid samen met de cd&v. Het inhoudelijke bestuursakkoord wordt momenteel nog verder vormgegeven. Maar de roep van de kiezer om verandering werd goed gehoord."

Lang heeft de coalitievorming in Halle niet geduurd. Cd&v maakte de voorbije jaren al deel uit van de meerderheid, die verder bestond uit Vooruit en Groen. De christendemocraten gaan nu in zee met N-VA en blijven mee de Zennestad besturen. "Bij cd&v hebben we ingezet op een ploeg van jonge mensen met ervaring. Die krijgen nu de kans om verder te groeien en mee te schrijven aan het verhaal van onze stad", zegt Pieter Busselot, kopman van de cd&v.

Volgende personen zullen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen:

Eva Demesmaeker, burgemeester (N-VA), Mark Demesmaeker, eerste schepen (N-VA), Sven Pletincx, tweede schepen (N-VA), Pieter Busselot, derde schepen (cd&v), Louis Van Dionant, vierde schepen (cd&v), Benjamin Swalens, vijfde schepen (N-VA), Wim Demuylder, zesde schepen (N-VA) en Jeroen Hofmans, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst (N-VA).