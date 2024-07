N-VA trekt in Affligem met sterk vernieuwde lijst naar de kiezer

Stijn Stassijns wordt lijsttrekker en Guy Uyttersprot lijstduwer van N-VA in Affligem. Voorzitter Elke Peeters staat op de tweede plaats, nieuwkomer en ondernemer Ludwig Stylemans staat derde. De lijst gaat zelfverzekerd naar de verkiezingen. In juni was N-VA ook in Affligem de grootste partij”, zegt Stijn Stassijns. “Als lijsttrekker ben ik dus logischerwijs ook kandidaat-burgemeester. Natuurlijk speelt er bij gemeenteraadsverkiezingen een andere dynamiek, maar de andere twee grote partijen, die de voorbije zes jaar samen de meerderheid vormden, hebben bitter weinig van hun plannen uitgevoerd. Daarnaast moeten mensen voor het eerst niet meer gaan stemmen. Dat kan voor grote en onverwachte verschuivingen zorgen.”

Tussen 2012 en 2018 zat N-VA mee in de meerderheid in Affligem, maar bij de vorige verkiezingen ruilde de cd&v van burgemeester Walter De Donder N-VA in voor een coalitie met Open Vld. De liberalen haalden bij de vorige verkiezingen net zoals N-VA zes zetels binnen.