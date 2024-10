Nieuwe coalitie in Asse: Team Burgemeester ruilt N-VA in voor Anders Liberaal en Groen

N-VA, dat stijgt van acht naar elf zetels, wordt buitenspel gezet door de nieuwe coalitie tussen Team Burgemeester, Anders Liberaal en Groen. “Het komt hard aan”, zegt aftredend schepen Sigrid Goethals. “Wij zijn nog met N-VA nog nooit zo groot geweest. Of er al een voorakkoord was? Ik kan dat niet met zekerheid zeggen, maar heb wel een vermoeden. Feit is dat het heel snel is gegaan en wij niet zijn uitgenodigd voor een gesprek.”

De coalitie gaat met elkaar in zee omdat ze naar eigen zeggen de meeste raakvlakken hebben qua partijprogramma. “In die uitleg kan ik mij niet vinden. Groen gaat bijvoorbeeld het kneusje van de coalitie zijn. Ik denk dat ze veel van hun ideologieën in de vuilbak gaan moeten smijten met het beleid dat de twee andere partijen zullen voeren”, aldus Goethals.