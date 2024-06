Onafhankelijke schepen Kristien Vanhaverbeke naar Lijst Burgemeester

Kirstien Vanhaverbeke krijgt plaats 14 op de Lijst Burgemeester. En daar is burgemeester Jo Vander Meylen erg blij mee. “Kristien brengt als uittredend schepen een pak ervaring mee. Ze is inhoudelijk sterk en kan mooie realisaties voorleggen. Ook is ze zich ervan bewust dat er nog veel werk op de plank ligt. Als onafhankelijke is ze erg welkom bij Lijst Burgemeester.”

Vanhaverbekes beslissing wordt gezien als een belangrijke versterking voor Lijst Burgemeester. Bovendien is Vander Meylen er van overtuigd dat kiezers haar zullen vinden op de lijst. Vanhaverbeke volgt als onafhankelijke ook al enige tijd de fracties van Lijst Burgemeester, net zoals Linda Boon.