Op campagne voor de provincieraadsverkiezingen: Groen

Lijsttrekker Peter Lombaert uit Overijse zegt in de ludieke boodschap waar het voor de partij op staat: de provincie moet de stuwende kracht worden van een klimaatbeleid. Het openleggen van onze waterlopen is daar een essentieel onderdeel van. “Dat is een ongelooflijke grote uitdaging, de gronden zijn hier in Vilvoorde bijna helemaal verhard, het staat vol industriële gebouwen. Daarom willen we op deze plaats maken voor groene ruimte, voor water, verkoeling en plaats om de lucht te zuiveren van al dat fijn stof dat hier naar beneden dwarrelt van het viaduct”, aldus Lombaert.

Groen-kopstuk van het eerste uur en voormalig minister Magda Aelvoet duwt de provincielijst. Ze zegt dat er een provinciaal klimaatfonds moet komen om de mensen te steunen bij het duurzaam restaureren van hun woning. Ze wil ook meer investeringen in zonnepanelen en uiteraard vindt ook zij dat we verstandiger en zorgzamer moeten omgaan met ons water. “Zodanig dat we veel beter in staat zijn om intense regenwal op te vangen zonder dat de mensen er teveel last van hebben”, besluit Aelvoet.