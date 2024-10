Op de valreep coalitie in Meise: Gerda Van den Brande (N-VA) blijft burgemeester en maakt monstercoalitie van N-VA, LB+ en cd&v+

Zoals bekend, was de coalitievorming gestrand op een welles-nietes over schepenposten. LB+ eiste vier schepenen als N-VA de burgemeester leverde. N-VA zou dan drie schepenposten krijgen. De reden was duidelijk: LB+ wilde bij monde van Ella De Neve in het college niet het onderspit delven bij discussies als er een stemming moest gebeuren over punten.

Maar drie schepenen voor N-VA tegenover vier voor LB+ vond burgemeester Gerda Van den Brande dan te weinig, zeker met haar persoonlijk resultaat en het overwinningsresultaat als grootste partij. Gesprekken liepen vast, maar een coalitievorming zonder één van de twee grote partijen is in Meise eigenlijk politieke sciencefiction; of je gaat voor een meerderheid met drie of vier partijen die ook ideologisch ver van mekaar af staan.

Totale blokkering dus. Maar de deus ex machina in deze coalitievorming is cd&v+ geworden met drie zetels, want doordat de partij in de nieuwe coalitie een schepenzetel krijgt, heeft noch LB+ (3 schepenen) noch N-VA (2 schepenen en burgemeester) een meerderheid in het college. Met een ongeziene meerderheid van 20 op 27 zetels in Meise willen de drie partijen nu een stabiel bestuur vormen.

“De drie partijen vonden elkaar om een coalitie te smeden die zal zorgen voor een nieuwe wind in Meise en engageren zich ertoe om zes jaar constructief en met de blik vooruit beleid te voeren dat elke Meisenaar ten goede komt”, zegt huidig burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA), die opnieuw een termijn zal opnemen en daarbij een gedeeltelijk nieuwe bestuursploeg onder haar vleugels krijgt.

“Ik ben heel tevreden, maar de onderhandelingen waren slopend”, zegt ze. “Het evenwicht is er, we zijn ervoor gegaan en het is gelukt. Het was in Meise inderdaad lang wachten op een doorbraak. Maar de drie partijen kregen in de laatste uren voor de deadline van het initiatiefrecht van N-VA de neuzen in dezelfde richting en zorgen op die manier voor een belangrijke doorbraak.” Wie gemeenteraadsvoorzitter wordt in Meise, is nog niet gekend. “Dat maakt deel uit van verdere besprekingen”, zegt Van den Brande. “Het belangrijkste is dat we nu geland zijn en dat er een evenwicht in het college is.”