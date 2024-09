Ophef rond Nederlandstalige kiesbrieven in Sint-Genesius-Rode: "Pure provocatie"

Het is de voorzitster van Défi, Sophie Rohonyi, die de kat de bel aanbindt. Op sociale media roept ze Franstaligen in Sint-Genesius-Rode op om de brief te verscheuren en te wachten op de Franstalige uitnodigingsbrief die de burgemeester zal versturen.

Volgens een arrest van de Raad van State mogen Franstaligen één keer per vier jaar wettelijk aangeven dat ze officiële documenten in het Frans toegestuurd willen krijgen. Maar provinciegourveneur Spooren kreeg van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Peeters de opdracht om alle inwoners van faciliteitengemeenten een Nederlandstalige uitnodigingsbrief te sturen.

Reactie Rolin

Burgemeester van Rode Pierre Rolin betreurt wat er gebeurd is en noemt het initiatief van Peeters puur machtsmisbruik. Volgens hem zorgen de faciliteiten er net voor dat er communautaire rust is in zijn gemeente.