Oppositiepartij Open voor de Mens heft fractie op

Open voor de Mens voerde de voorbije twaalf jaar oppositie in Bever. “Onze gezamenlijke inspanningen hebben er zes jaar geleden bijna toe geleid dat de beslissingsmeerderheid kantelde in Bever, maar dat is niet gelukt. We waren een sterke oppositie met vijf zetels in de gemeenteraad. We kunnen trots zijn op wat we samen hebben bereikt,” zegt de partij in een afscheidsbrief.

Sommige leden gaven na 20 jaar politiek aan om niet meer op te komen. “Het was moeilijk om jonge of nieuwe mensen te vinden die de fakkel wilden overnemen, zo zijn we tot de conclusie gekomen om Open voor de Mens op te heffen.” Het geld dat nog op de rekening van de partij staat, wordt besteed aan de aankoop van speeltoestellen voor de kinderen in Bever.