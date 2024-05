Politie stelt pv op nu N-VA-verkiezingsborden ook besmeurd worden met racistische leuzen: “Nog nooit zo erg geweten”

Het vandalisme blijkt in Zaventem een echte plaag. “De laatste weken zijn er zeker al tien gevallen geweest waarbij we bekladde affiches opnieuw moesten plakken. Maar borden worden ook gewoon kapotgeslagen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het zo erg is – en ik draai toch al even mee. Een ijzeren bord van ons is gewoon verdwenen. En dat is niet iets dat je zomaar in uw koffer steekt. Daar heb je minstens een aanhangwagen nodig.”

Volgens Rennen worden vooral de N-VA-borden geviseerd. “Er staan in Zaventem weliswaar vooral borden van N-VA-kandidaten, maar ik hoor toch weinig van dergelijke feiten bij collega’s. Overal waar we borden geplaatst hebben op landbouwgrond of elders hebben we ook toestemming. Dus hier is echt geen enkele aanleiding voor.”