Politiek analist Rik van Cauwelaert over de verkiezingsuitslagen in onze regio

Nu alle uitslagen definitief zijn en coalities volop in de maak zijn, is het ook tijd voor een eerste analyse. Daarom is Rik Van Cauwelaert, politiek analist uit Roosdaal, te gast in onze studio. Met hem praten we over de glansrijke overwinning van cd&v in Pajottegem, de coalitie van N-VA en cd&v in Halle, de overwinning van Denk Dilbeek, de afnemende aantal Franstalige stemmen in onze regio en de opkomstplicht.