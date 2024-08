Pro-Kraainem trekt opnieuw met tweetalige lijst naar de kiezer

“We willen afmaken wat we na de vorige verkiezingen begonnen zijn”, klinkt het bij Pro-Kraainem. “De Kraainemse burger zal centraal staan en we waken over de communautaire vrede.”

Lijsttrekkers

Carine Pin van Open VLD trekt de lijst, de onafhankelijke kandidaat Olivier Joris krijgt de tweede plaats en Guillaume von Wintersdorff (Les Engagés) staat op plaats drie. Gemeenteraadsvoorzitter Luc Timmersmans (cd&v) duwt.

Voor het OCMW trekt Christophe Erregeerts (Les Engagés) de lijst in de faciliteitengemeente. Wie op plaats twee staat, is nog niet beslist. Wel is duidelijk dat Patrick Blyaert (Open VLD) de derde plaats krijgt en Olivier Joris daar de lijst duwt.