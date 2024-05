PVDA ijvert voor betere werkomstandigheden luchtvaartpersoneel en meer openbaar vervoer

Samen met twee andere PVDA-kandidaten, die ook op de luchthaven hebben gewerkt, voerde Kemal Bilmez vandaag campagne voor een beter arbeidsstatuut voor het luchthavenpersoneel. “De luchthaven is de tweede economische hub van ons land. Maar de job van de vele arbeiders hier is zwaar en vraagt veel flexilibeit. We willen hun job opwaarderen.”

PVDA ijvert ook voor beter openbaar vervoer van en naar de luchthaven. “Ik ben zelf van Dilbeek, om tot hier te geraken met het openbaar vervoer moet ik ofwel door de diabolotaks een duur treinticket betalen, ofwel twee uur lang met de bus onderweg zijn. Dat moet veranderen,” aldus Bilmez.

Een zitje in het federaal parlement is het doel van Bilmez. Dat zou een primeur zijn. Voor PVDA zetelde nog nooit iemand vanuit Vlaams-Brabant in het Vlaamse of federaal parlement. “Ik denk dat we het sowieo zullen halen en ik voel me vereerd dat ik de partij mag vertegenwoordigen,” aldus Bilmez.