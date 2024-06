PVDA zetelt vanuit Vlaams-Brabant voor het eerst Vlaams én federaal: "Dit is historisch"

“Voor het eerst kunnen we iemand vanuit Vlaams-Brabant naar de parlementen sturen. Dat is historisch en een absolute overwinning. Dit is boven alle verwachtingen. We groeien overal in het land, in de drie regio’s, aldus lijsttrekker voor de Kamer Kemal Bilmez uit Dilbeek. Hij zetelt straks voor PVDA dus in het federaal parlement.