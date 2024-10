Roosdaal kent nieuw gemeentebestuur, met drie nieuwe schepenen

Cd&v heeft vanaf volgend jaar in Roosdaal 12 van de 21 zetels in handen, één meer dan nu het geval is. Wim Goossens blijft er burgemeester, Johan Van Lierde en Emmanuem de Bethune schepen. Daarnaast komen drie nieuwe namen in het gemeentebestuur: Tom De Koster, Koen Muyldermans en Tine Timmermans. De 21-jarige student bestuurskunde raakte vanop de 17de plaats met 405 voorkeurstemmen verkozen en wordt de jongste schepen in het college.

De oppositie in Roosdaal bestaat straks uit vier partijen. N-VA telt drie zetels, Vlaams Belang en Samen Anders hebben er twee en Groen één.