Septemberverklaring: Vlaanderen belooft te investeren in zes gemeenten met grootstedelijke problematieken in Rand en Denderstreek

Heel wat besparingen in de Septemberverklaring, maar voorlopig tornt Diependaele niet aan de investeringen in gemeentes met grootstedelijke problematieken. "In opvolging van vroegere initiatieven trekken we 5 miljoen euro uit, specifiek voor zes gemeenten die geconfronteerd worden met grootstedelijke problematieken," zegt Diependaele in zijn speech in het Vlaams Parlement. "Dilbeek, Halle, Vilvoorde, Ninove, Denderleeuw en Geraardsbergen voelen dagelijks de impact van een sterke bevolkingsgroei, sociale uitdagingen en mobiliteitsproblemen. Hiermee geven we deze lokale besturen de ruimte om lokaal aan de slag te gaan, op maat van hun noden en op maat van hun eigen realiteit."