Team van de Burgerraad komt met eigen lijst op met de verkiezingen

De kiezer zal in Meise met de gemeenteraadsverkiezingen keuze te over hebben met N-VA, LB+, Groen, CD&V+, Vlaams Belang, Samen Anders en nu ook Team Burgerraad Meise-Wolvertem. Het burgerinitiatief kondigde zijn deelname aan aan de verkiezingen. “De kloof tussen burgers en politieke partijen groeit, en het lijkt erop dat politieke debatten steeds minder over de burger gaan en steeds meer over het voortbestaan van politieke families. Deze Burgerraad Meise - Wolvertem wil deze negatieve trend doorbreken. Het huidige systeem geeft burgers zelden de kans om gehoord te worden”, zegt mede-initiatiefnemer Luc Van de Vondel.

De Burgerraad gelooft niet langer in het huidige politieke systeem en wil dit vervangen door een model waarin burgers meer inspraak hebben in hun toekomst. “Bij ons draait het om universele inspraak, respectvolle dialoog en totale transparantie. Onze deuren staan wijd open, ook voor mensen die momenteel elders politiek actief zijn. Iedereen is welkom, van links tot rechts”, aldus Van de Vondel.