Team1560 van burgemeester Tim Vandenput ruilt PRO Hoeilaart in voor Heel Hoeilaart

Op 13 oktober haalde Team1560 een absolute meerderheid in Hoeilaart, maar net als de voorbije legislatuur zocht burgemeester Tim Vandenput naar een coalitiepartner. Dat wordt Heel Hoeilaart. De nieuwe bestuursploeg wil onder meer de levenskwaliteit in de gemeente verbeteren en het ondernemerschap stimuleren. Een ander speerpunt in het akkoord is burgerparticipatie. Via de oprichting van een digitaal burgerplatform zal voortaan elke inwoner de kans krijgen om mee te denken en zich actief in te zetten voor de toekomst van Hoeilaart. Om de groene en landelijke identiteit van Hoeilaart te behouden, zal er ook geïnvesteerd worden in de open ruimten.

“We hebben een sterke ploeg samengesteld dat de komende jaren hard zal werken aan een Hoeilaart waar sociale cohesie, ondernemerschap en vooruitgang centraal staan. Een financieel gezonde gemeente waar vergroening en vernieuwing hand in hand gaan en waar iedereen zich veilig voelt”, zegt burgemeester Tim Vandenput. “Deze ploeg bestaat uit doeners met een duidelijke visie. Nu is het tijd om die visie om te zetten in plannen en resultaten voor onze inwoners. Het nieuwe college van burgemeester en schepenen kiest bewust voor vijf leden in plaats van zes en bewerkstelligt zo een besparing op de politiek.”

Tim Vandenput volgt zichzelf op als burgemeester, schepenen worden Patrick Demaerschalk, Joy Sergeys, Joris Pijpen en Stefanie van Dooren. Open Vld-voorzitter Eva De Bleeker wordt voorzitter van de gemeenteraad. “Zij voegt zo daad bij het woord. Het nieuwe verhaal begint lokaal, met het laten doorgroeien van jonge mensen”, aldus Vandenput.